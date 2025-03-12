Элита армии — Путин назвал подразделения, освобождающие Курщину

Президент России Владимир Путин, посетив пункт управления курской группировкой Вооруженных сил РФ, особо отметил подразделения, проявившие героизм и эффективность в освобождении приграничных территорий Курской области от украинских боевиков.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Бойцы армии РФ

В своем выступлении он перечислил воинские части, которые, по его словам, отличились в ходе боевых действий.

Среди них были названы 76-я и 106-я гвардейские десантно-штурмовые дивизии, 11-я и 83-я гвардейские отдельные десантно-штурмовые бригады, 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк 7-й десантно-штурмовой дивизии, 155-я гвардейская отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота, 177-й гвардейский отдельный полк морской пехоты Каспийской флотилии, 34-я гвардейская мотострелковая бригада, а также 22-й мотострелковый полк 72-й мотострелковой дивизии и 1220-й мотострелковый полк 3-й мотострелковой дивизии.

Глава государства особо выделил бойцов спецназа "Ахмат" и добровольческое формирование "Ветераны", отметив их дерзость и высокую эффективность. Путин подчеркнул, что эти подразделения, как и все участвовавшие в операции, действовали с исключительной самоотдачей.

В завершение президент выразил благодарность руководству Главного оперативного управления Генерального штаба за проделанную работу, подчеркнув важность их вклада в успех операции.

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