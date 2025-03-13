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Козыри Киева биты. Город Суджа освобождён от украинских войск

1:04
Силовые структуры » Военные новости

В Курской области освобождён город Суджа.

Бойцы армии РФ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Бойцы армии РФ

Об этом сообщило Министерство обороны России.

К такому стремительному коллапсу обороны врага привела изоляция группировки ВСУ. Сперва ОТРК "Искандер" лишил противника поддержки и прикрытия ПВО и РСЗО из Сумщины. А потом бандеровцев добили, отрезав их от снабжения по трассе из Юнаковки.

Также для ВСУ неприятным сюрпризом стал прорыв бойцов РФ в тыл через газопровод. Дерзкая и успешная операция так напугала Запад, что там заговорили даже о подрыве всех трубопроводов из РФ. На данный момент деморализированные боевики под постоянными ударами отступают к Сумской области. Близится полное изгнание оккупантов из региона.

Освобождение Суджи лишает Киева "козырей" на переговорах. Но главное, это то, что высвобождается слаженная и боеспособная российская группировка, которая будет создавать "буферную зону".

Видео посещения Президентом пункта управления курской группировкой войск
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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