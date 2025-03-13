Козыри Киева биты. Город Суджа освобождён от украинских войск

В Курской области освобождён город Суджа.
Об этом сообщило Министерство обороны России.
К такому стремительному коллапсу обороны врага привела изоляция группировки ВСУ. Сперва ОТРК "Искандер" лишил противника поддержки и прикрытия ПВО и РСЗО из Сумщины. А потом бандеровцев добили, отрезав их от снабжения по трассе из Юнаковки.
Также для ВСУ неприятным сюрпризом стал прорыв бойцов РФ в тыл через газопровод. Дерзкая и успешная операция так напугала Запад, что там заговорили даже о подрыве всех трубопроводов из РФ. На данный момент деморализированные боевики под постоянными ударами отступают к Сумской области. Близится полное изгнание оккупантов из региона.
Освобождение Суджи лишает Киева "козырей" на переговорах. Но главное, это то, что высвобождается слаженная и боеспособная российская группировка, которая будет создавать "буферную зону".
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