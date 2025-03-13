Необходимая защита: Белоруссия начала производство пусковых установок Орешника

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о планах по укреплению обороноспособности страны с помощью российских ракетных комплексов.
По его словам, Минск ожидает поставок российских ракет "Орешник". В контексте передачи ракет, Лукашенко так же назвал Россию "старшим братом".
Глава государства также отметил, что в настоящее время белорусская сторона ведет работы по изготовлению пусковых установок для этих ракет. Таким образом, Белоруссия активно готовится к приему и развертыванию нового вооружения.
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