Необходимая защита: Белоруссия начала производство пусковых установок Орешника

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о планах по укреплению обороноспособности страны с помощью российских ракетных комплексов.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Ракета "Орешник"

По его словам, Минск ожидает поставок российских ракет "Орешник". В контексте передачи ракет, Лукашенко так же назвал Россию "старшим братом".

Глава государства также отметил, что в настоящее время белорусская сторона ведет работы по изготовлению пусковых установок для этих ракет. Таким образом, Белоруссия активно готовится к приему и развертыванию нового вооружения.