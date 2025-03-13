Москва будет требовать от Киева репараций за разрушения в Курской области

Российская Федерация будет требовать от киевского режима репараций за террористический акт и разрушения в Курской области.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин

Об этом пишет украинский Telegram-канал ""легитимный", ссылаясь на свои источники.

По словам портала российский президент Владимир Путин не простит Владимиру Зеленскому эту авантюру. Теперь Россия якобы будет разыгрывать нарратив "курской резни" по аналогии с провокацией в Буче, которую придумала киевская власть, когда кинула Кремль в 2022 году после "Стамбула".

Отмечается, что Зеленскому его Курский "поход" ещё "аукнется".

Между тем армия России уже освободила Гончаровку за Суджей.