Российская Федерация будет требовать от киевского режима репараций за террористический акт и разрушения в Курской области.
Об этом пишет украинский Telegram-канал ""легитимный", ссылаясь на свои источники.
По словам портала российский президент Владимир Путин не простит Владимиру Зеленскому эту авантюру. Теперь Россия якобы будет разыгрывать нарратив "курской резни" по аналогии с провокацией в Буче, которую придумала киевская власть, когда кинула Кремль в 2022 году после "Стамбула".
Отмечается, что Зеленскому его Курский "поход" ещё "аукнется".
Между тем армия России уже освободила Гончаровку за Суджей.
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