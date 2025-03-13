Ядерная угроза — Россия и Белоруссия готовы ответить на вызовы НАТО

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Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко выразили обеспокоенность действиями НАТО.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах НАТО

По их мнению, действия западных стран создают стратегические риски и могут привести к прямому столкновению между ядерными державами. Эти выводы содержатся в их совместном заявлении, размещенном на сайте Кремля.

Опасность эскалации и военные угрозы

Согласно документу, особое беспокойство у Москвы и Минска вызывает сохранение враждебных шагов Запада в контексте украинского кризиса. Они считают, что политика НАТО, включая планы по развертыванию американских ракет средней и меньшей дальности в Европе, представляет серьезную угрозу международной безопасности. Кроме того, подчеркивается, что наращивание противоракетных систем США в Европе усиливает напряженность и дестабилизирует ситуацию.

Военная инфраструктура у границ Союзного государства

В заявлении также отмечается, что Россия и Белоруссия рассматривают как провокацию размещение военной инфраструктуры НАТО и значительных боевых сил вблизи их границ. Отдельно выделяется активизация совместных ядерных миссий стран альянса, в основе которых лежит развертывание американского ядерного оружия в Европе.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

