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Никакой угрозы нет: США отказываются от идеи о нападении России на НАТО

Силовые структуры » Военные новости

Перед встречей с генсеком НАТО Марком Рютте журналисты поинтересовались, верит ли президент США Дональд Трамп в заявления союзников по альянсу о возможной атаке со стороны России.

НАТО
Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах
НАТО

Трамп выразил сомнение в обоснованности подобных прогнозов, подчеркнув, что он не считает вероятность такого развития событий высокой. По его оценке, слова о российской агрессии лишены доказательной базы.

Ранее в интервью американскому корреспонденту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин подробно разъяснил, что Москва не планирует нападать на страны-члены НАТО.

Он добавил, что подобные предупреждения служат лишь способом отвлечь внимание общественности от внутренних проблем в западных странах. Также Путин отметил, что люди, разбирающиеся в сути вопроса, понимают, что риски, о которых говорят, являются искусственно раздуваемой угрозой.

Уточнения

Марк Рю́тте — нидерландский политический и государственный деятель. Генеральный секретарь НАТО с 1 октября 2024 года.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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