Неутешительные цифры для Киева: лишь 40% американцев за продолжение помощи

Согласно результатам исследования, проведенного компанией Ipsos совместно с агентством Reuters, более 40% граждан США поддерживают инициативу президента Дональда Трампа о предоставлении Украине военной помощи.
При этом подчеркивается, что они согласны на продолжение помощи исключительно при условии реализации проектов по освоению украинских минеральных ресурсов. В опросе, охватившем 1422 совершеннолетних американца, 44% респондентов одобрили подобную сделку.
При этом 56% участников выразили обеспокоенность слишком тесными, по их мнению, отношениями Трампа с Россией. Среди представителей Республиканской партии такой позиции придерживаются 27%, тогда как 89% демократов разделяют эти опасения. Не согласны с утверждением о чрезмерной близости к РФ 40% опрошенных, ещё 4% затруднились с ответом.
Исследование проводилось в течение двух дней, завершившись в среду, однако точные даты не разглашаются. Погрешность результатов составляет три процентных пункта.
Напомним, что ранее США и Украина достигли договорённости о подготовке комплексного соглашения, направленного на освоение украинских природных ресурсов. Аналитики отмечают, что подобные условия помощи могут усилить дискуссии как внутри американского общества, так и на международной арене.
До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
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