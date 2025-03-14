Города, которых лишится Украина, отказавшись от переговоров

1:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Исход СВО зависит от множества факторов, включая военную обстановку, международную поддержку и внутреннюю ситуацию.

Фото: wikimedia.org by SegeKot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Одесса

Если Украина откажется от переговоров, а боевые действия продолжатся, то под угрозой могут оказаться следующие города:

1. Донецкое направление

Часов Яр — ключевая высота, оборона которого важна для удержания Славянска и Краматорска.

Славянск и Краматорск — главные города пока подконтрольные Украине. Их потеря означала бы полный выход РФ на административные границы региона.

2. Луганское направление

Лиман — стратегически важный узел, который связывает Донецкую и Харьковскую области.

Северск — небольшой, но важный город для дальнейшего продвижения в сторону Славянска.

3. Харьковское направление

Купянск — уже сейчас является зоной активных боёв, потеря которого откроет дорогу к Изюму и Харькову.

Харьков — если Россия нарастит силы, возможна угроза вторжения с северного направления.

4. Запорожское направление

Орехов и Гуляйполе — небольшие, но важные города, контролирующие дорогу к Запорожью.

Запорожье — при потере позиций в регионе может оказаться под угрозой.

5. Николаевское и Одесское направления

Николаев — важный промышленный и судостроительный центр, ключ к Одессе.

Одесса — маловероятна прямая атака, но возможна блокада.

Ну и сейчас ВС РФ активно штурмуют Сумскую область.

При развитии событий по негативному для Украины сценарию, она скоро может потерять контроль над оставшейся частью Донбасса, отдельными районами Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.