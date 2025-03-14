Города, которых лишится Украина, отказавшись от переговоров

Исход СВО зависит от множества факторов, включая военную обстановку, международную поддержку и внутреннюю ситуацию.
Если Украина откажется от переговоров, а боевые действия продолжатся, то под угрозой могут оказаться следующие города:
1. Донецкое направление
Часов Яр — ключевая высота, оборона которого важна для удержания Славянска и Краматорска.
Славянск и Краматорск — главные города пока подконтрольные Украине. Их потеря означала бы полный выход РФ на административные границы региона.
2. Луганское направление
Лиман — стратегически важный узел, который связывает Донецкую и Харьковскую области.
Северск — небольшой, но важный город для дальнейшего продвижения в сторону Славянска.
3. Харьковское направление
Купянск — уже сейчас является зоной активных боёв, потеря которого откроет дорогу к Изюму и Харькову.
Харьков — если Россия нарастит силы, возможна угроза вторжения с северного направления.
4. Запорожское направление
Орехов и Гуляйполе — небольшие, но важные города, контролирующие дорогу к Запорожью.
Запорожье — при потере позиций в регионе может оказаться под угрозой.
5. Николаевское и Одесское направления
Николаев — важный промышленный и судостроительный центр, ключ к Одессе.
Одесса — маловероятна прямая атака, но возможна блокада.
Ну и сейчас ВС РФ активно штурмуют Сумскую область.
При развитии событий по негативному для Украины сценарию, она скоро может потерять контроль над оставшейся частью Донбасса, отдельными районами Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.
Россия ограничила транзит ряда грузов из Китая в Европу. Тысячи контейнеров оказались под ограничениями, перевозчики узнали об изменениях поздно.