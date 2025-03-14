Политические игры: политолог оценил возможность мира на Украине

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По мнению известного политолога Ростислава Ищенко, говорить о каких-либо подвижках в вопросе урегулирования украинского кризиса пока не приходится. Анализ ситуации он предоставил изданию "Военное дело".

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ВСУ

По его мнению, ситуация остается стабильной: каждая из сторон конфликта придерживается своей линии поведения.

Аналитик отмечает, что сейчас наблюдается активное маневрирование дипломатических сил без конкретных результатов. Все участники противостояния продолжают придерживаться ранее озвученных требований, так как реальные переговоры еще даже не начались. Специалист обращает внимание на то, что компромиссы обычно достигаются только за столом переговоров.

Особую сложность, по словам Ищенко, представляет определение самой возможности для России вести переговорный процесс. Несмотря на заявленную Киевом готовность к временному прекращению огня, это предложение рассматривается как тактический ход, не меняющий общей картины. Политолог напоминает, что подобные инициативы звучали и ранее.

Что касается возможного диалога между Москвой и Вашингтоном, то здесь ситуация также остается в подвешенном состоянии. Пока российская сторона может лишь получать информацию о позиции американских партнеров и доносить свою точку зрения до руководства США.

Эксперт акцентирует внимание на главном вопросе — будет ли Россия принимать участие в процессе урегулирования конфликта. По его словам, сомнения существуют как у российского руководства, так и у президента США Дональда Трампа. Американский лидер отметил наличие как позитивных, так и негативных факторов для Москвы в этом вопросе.

Ищенко подчеркивает, что Украина не стремится к реальному миру, понимая неизбежность продолжения военного противостояния. Это осознают все участники процесса. Сейчас стороны демонстрируют скептический подход к возможности мирного урегулирования, пытаясь получить максимальные выгоды.

Политолог положительно оценивает действия российского МИД, отметив их профессионализм и эффективность в текущей ситуации. По его мнению, у России есть хорошие шансы успешно продолжать дипломатическую борьбу.

Уточнения

До́нальд Джон Трам — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

