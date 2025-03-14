Солдат не будет — НАТО отказалось участвовать в миротворческой миссии по Украине

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Силовые структуры » Военные новости

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе интервью изданию Блумберг поделился видением роли альянса в возможном урегулировании конфликта.

Американские военные
Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under U.S. federal government
Американские военные

По его мнению, организация не сможет напрямую принять участие в процессе обеспечения перемирия, однако готова оказать консультативную поддержку.

Особо он отметил, что диалог о гарантиях безопасности для украинской стороны может начаться только после установления режима прекращения огня.

Встреча представителей США и Украины в Саудовской Аравии завершилась подписанием совместного документа.

В нём отражена готовность Киева рассмотреть предложение о месячном прекращении боевых действий с возможностью продления при согласии обеих сторон. Кроме того, американская сторона выразила намерение возобновить обмен разведывательной информацией и продолжить военные поставки.

Российская позиция была озвучена помощником президента Юрием Ушаковым. Он подчеркнул необходимость корректировки достигнутых договоренностей с учётом интересов Москвы.

По его словам, предложенное временное прекращение огня представляет собой лишь кратковременную паузу для противника. Официальную позицию российского лидера по данному вопросу планируется обнародовать после детального анализа всех аспектов предложения. Россия продолжает настаивать на комплексном решении украинского кризиса, учитывающем все её интересы.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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