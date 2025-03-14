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Польша прогнозирует падение украинского фронта в ближайшее время

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Силовые структуры » Военные новости

Польское издание Myśl Polska проанализировало текущую ситуацию на фронте. По мнению аналитиков, в ближайшее время состояние ВСУ будет постепенно ухудшаться.

ВСУ
Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ВСУ

Учитывая "медленный прогресс" дипломатических усилий, включая инициативы президента США Дональда Трампа, сохранение контроля над линией фронта может стать для Киева серьезной проблемой, как подчеркивает польское издание.

Эксперты подчеркивают, что потеря стратегически важных позиций наглядно демонстрирует сложное положение украинских военных. В этих условиях предложение о прекращении огня, озвученное американскими партнерами и поддержанное Владимиром Путиным, приобретает особую актуальность.

Уточнения

"Myśl Polska" - польский общественно-политический еженедельник национально-демократического направления, основанный в 1941 году как орган Национальной партии.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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