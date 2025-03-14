Польское издание Myśl Polska проанализировало текущую ситуацию на фронте. По мнению аналитиков, в ближайшее время состояние ВСУ будет постепенно ухудшаться.
Учитывая "медленный прогресс" дипломатических усилий, включая инициативы президента США Дональда Трампа, сохранение контроля над линией фронта может стать для Киева серьезной проблемой, как подчеркивает польское издание.
Эксперты подчеркивают, что потеря стратегически важных позиций наглядно демонстрирует сложное положение украинских военных. В этих условиях предложение о прекращении огня, озвученное американскими партнерами и поддержанное Владимиром Путиным, приобретает особую актуальность.
"Myśl Polska" - польский общественно-политический еженедельник национально-демократического направления, основанный в 1941 году как орган Национальной партии.
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