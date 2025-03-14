Милитаризация Германии — немцы собираются защитить себя от мира

1:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Новый лидер объединения ХДС/ХСС, одержавшего победу на последних выборах Германии, Фридрих Мерц, сообщил о достижении соглашения с партией "Зелёные" по вопросу увеличения госзаимствований для покрытия возросших расходов на оборону и развитие инфраструктуры.

Фото: .dvidshub.net by U.S. Army photo by Sgt. Kris Bonet, 24th Press Camp Headquarters, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бундесвер

По его мнению, заключённое соглашение обеспечивает стране необходимые финансовые возможности, что позволит Германии в дальнейшем гарантировать свою защиту без риска нехватки средств.

Мерц отметил, что это договорённость служит сигналом для союзников, друзей и даже для тех, кто выступает "против свободы".

Он добавил, что Германия теперь располагает полноценными ресурсами для поддержки обороноспособности и защиты как своей территории, так и принципов свободы на континенте. Эти заявления были озвучены во время пресс-конференции, транслировавшейся через одну из популярных социальных сетей.

В свою очередь, парламент старого созыва в четверг рассмотрел предложение о поправке в конституцию, позволяющую повысить государственный долг. Эта инициатива исходила от блоков ХДС/ХСС и социал-демократов, которые в настоящее время ведут консультации по формированию коалиции.

Второе заседание по данному вопросу назначено на 18 марта, а впервые собравшийся новый Бундестаг состоится 25 марта. Стоит напомнить, что существующий в конституции "долговой тормоз" ограничивает возможности правительства по привлечению новых заимствований.

Уточнения

Иоахим-Фридрих Мартин Йозеф Мерц) — немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

