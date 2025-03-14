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Напоминание России — НАТО намерено увеличить военный потенциал

1:34
Силовые структуры » Военные новости

НАТО намеревается попросить страны-члены увеличить показатели военного потенциала их соединений и подразделений на 30% для обеспечения эффективной "обороны и сдерживания".

Рядовой армии США Даррелл Футрелл поднимает 155-мм снаряд
Фото: defense.gov by сержант Джон Кросби, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рядовой армии США Даррелл Футрелл поднимает 155-мм снаряд

Как сообщает портал Defense News со ссылкой на высказывания верховного главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами НАТО по трансформации Пьера Вандье. По его словам, запрос направлен на укрепление силы альянса, и уже 80% государств приняли подобные инициативы.

Во время военного форума в Париже Пьер Вандье отметил, что приоритет в развитии целевого потенциала делается не столько на численное пополнение личного состава, сколько на повышение возможностей подразделений.

Он пояснил, что если механизированная бригада, например, будет на 20% состоять из беспилотных систем, что существенно повысит её боеспособность, страна сможет быстрее соответствовать требуемым стандартам. По его информации, союзникам в данный момент не хватает 30% необходимого потенциала, что делает предложенное увеличение особенно актуальным.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно указывал на недостаточный вклад европейских стран в обеспечение обороноспособности НАТО и настаивал на том, чтобы расходы на оборону достигали 5% от ВВП каждого государства-члена. При этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединённые Штаты пока не планируют сокращать своё военное присутствие в Европе.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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