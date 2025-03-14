Франция готовится к войне: уже подписан указ об увеличении ВПК

В пятницу французский президент Эммануэль Макрон провел встречу с представителями оборонных компаний страны, чтобы поручить им увеличить выпуск вооружений и боеприпасов.

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Об этом сообщает радиостанция Europe 1. Встреча проходила в Елисейском дворце и собрала как крупные оборонные компании, такие как Dassault Aviation, Thales и Safran, так и представителей около 4 тысяч малых и средних предприятий оборонного сектора.

По словам Макрона, несмотря на то, что за последние три года темпы военного производства утроились после его указания о переходе к "экономике войны", объемы производства все еще не соответствуют современным реалиям.

Радиостанция Europe 1 отмечает, что производственные потоки значительно увеличились. Например, компания Dassault теперь имеет возможность выпускать до пяти истребителей Rafale в месяц.

Safran планирует удвоить или даже утроить выпуск управляемых бомб AASM. Концерн KNDS, который производит бронемашины, сможет увеличить выпуск с 350 до 450 единиц в год. Лоран Монсож, директор завода KNDS в Бурже, сообщил радиостанции RTL, что по распоряжению французского министерства обороны им необходимо создать запас вооружений на два года, включая около 200 готовых к использованию гаубиц Caesar.

Также новые технологии позволят увеличить производство снарядов до 60 тысяч в год, в то время как ранее это число составляло 30 тысяч. Важно отметить, что 90% продукции отправляется в Украину.

Однако, как указывает Europe 1, отрасль сталкивается с перенасыщением. Субподрядчики стараются максимально эффективно работать, но банковская поддержка часто отсутствует.

Для открытия новых производств необходимы конкретные заказы, а не просто намерения, что требует от государства значительных финансовых обязательств, превышающих 50 миллиардов евро ежегодно, выделяемых на оборону.

Макрон, активизирующий свои усилия на международной арене на фоне переговоров между Россией и США по украинскому конфликту, уже добился положительных результатов: его популярность среди французов выросла на 6 пунктов за месяц.

Ранее он поручил премьер-министру Франсуа Байру найти способы дополнительного финансирования обороны без повышения налогов. Байру рассматривает возможность создания новых государственных вкладов, куда французы могут перенаправлять свои сбережения для поддержки оборонных предприятий.

Принятый ранее бюджет Франции на 2025 год предусматривает значительное сокращение государственных расходов, однако увеличение военных расходов не было пересмотрено. Оборонное ведомство получит дополнительные 3,3 миллиарда евро, итоговый бюджет составит 50,5 миллиарда евро.

Министр обороны Себастьян Лекорню подчеркнул, что для обеспечения безопасности Франции необходимо почти удвоить оборонный бюджет, доведя его до 100 миллиардов евро ежегодно.

Уточнения

Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н — французский государственный и политический деятель. Действующий президент Франции, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Франции и князь-соправитель Андорры с 14 мая 2017 года.

