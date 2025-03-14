Вперед на Харьков: украинские пограничники сдаются ВС РФ

В Харьковской области, в населенном пункте Красное Первое, бойцы ВСУ сдались российской армии.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ всу

Группа из пяти украинских пограничников, принадлежавших третьему погранотряду ГПС Украины, добровольно сдалась бойцам группировки войск "Запад" ВС РФ.

Об этом информировали РИА Новости, ссылаясь на российские силовые структуры.

Представитель российских силовых структур подтвердил, что пограничники действовали самостоятельно и сдались наступающим бойцам, действовавшим на купянском направлении. Видеоматериалы, снятые разведывательным коптером, на которых запечатлен момент сдачи пограничников, предоставлены в распоряжение РИА Новости и могут стать доказательством этого события.

Уточнения

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