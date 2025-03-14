Новый канцлер ФРГ Мерц готов передать Киеву крылатые ракеты Taurus

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Новый немецкий канцлер Фридрих Мерц готовится предоставить Украине дальнобойные "Таурусы".

Фото: commons.wikimedia.org by Боевая машина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Taurus KEPD-350 на статической выставке на Словацком международном авиационном фестивале на авиабазе Малацки

Об этом пишет Der Spegel, отмечая, что на Украине уже идёт работа по интеграции ракет в самолёты Су-24 и F-16.

Мерц ранее уже заявлял о готовности выделить ВСУ 3 млрд евро. Сюда войдут и Taurus. Говоря о крылатых ракетах, надо понимать, что их передачу ожидали давно.

Дальность ракет Taurus больше радиуса Storm Shadow/SCALP. Также они и быстрее, а значит, угроз от них будет больше.

Если говорить об адаптации ракет, то в первую очередь, на эту роль подходит Су-24М. Истребители F-16 в этой роли выглядят маловероятно. А вот Су-27 ещё 1,5 года назад западные специалисты рассматривали, как возможных носителей немецких крылатых ракет.