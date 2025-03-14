Новый канцлер ФРГ Мерц готов передать Киеву крылатые ракеты Taurus

Новый немецкий канцлер Фридрих Мерц готовится предоставить Украине дальнобойные "Таурусы".
Об этом пишет Der Spegel, отмечая, что на Украине уже идёт работа по интеграции ракет в самолёты Су-24 и F-16.
Мерц ранее уже заявлял о готовности выделить ВСУ 3 млрд евро. Сюда войдут и Taurus. Говоря о крылатых ракетах, надо понимать, что их передачу ожидали давно.
Дальность ракет Taurus больше радиуса Storm Shadow/SCALP. Также они и быстрее, а значит, угроз от них будет больше.
Если говорить об адаптации ракет, то в первую очередь, на эту роль подходит Су-24М. Истребители F-16 в этой роли выглядят маловероятно. А вот Су-27 ещё 1,5 года назад западные специалисты рассматривали, как возможных носителей немецких крылатых ракет.
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