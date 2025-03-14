Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Доказательства есть — ВСУ ответят за военные преступления в Курской области
С призывом ознакомлен: Путин отреагировал на просьбу Запада пощадить ВСУ
Проиграет выборы: Лукашенко указал на дальнейшую судьбу Зеленского
Когда не знаешь, что подарить женщине с гардеробом, как у Мадонны: секреты, которые никто не раскрывает
Клещи атакуют собак даже в городе — как защитить питомца
Новый тренд укладок — волосы выглядят так, будто уложились сами
Ни электричества, ни водопровода: как село Бёхово стало одним из лучших в мире — вот в чём секрет
Эти растения нельзя сажать рядом: лук и чеснок под угрозой
Как замариновать курицу за 15 минут: быстрые рецепты

Раковая опухоль ВСУ — на Украине разгромили главкома Сырского

1:53
Силовые структуры » Военные новости

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выразила резкую критику в адрес главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, назвав его "раково опухолью".

сырский
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
сырский

В своем Telegram-канале она утверждает, что Сырский, который изначально мог считаться "доброкачественным", со временем приобрел злокачественный характер, разрушая ВСУ.

Безуглая подчеркнула, что деятельность Сырского привела к множеству "метастазов", уничтожив многих перспективных людей как физически, так и профессионально. Она заявила, что главком представляет угрозу для структуры и эффективности украинской армии.

Политик также отметила, что Сырский ежедневно докладывает президенту Владимиру Зеленскому неправдивую информацию, что приводит к негативным последствиям для командиров и подразделений, чьи действия затем становятся предметом расследований.

В феврале издание Politico, ссылаясь на мнения украинских военных, сообщало, что при Сырском командиры были заменены на его сторонников, которые мало заботятся о жизни своих подчиненных. Эта практика вызывает обеспокоенность относительно безопасности и морального духа военнослужащих.

В конце января Министерство обороны России предоставило данные о стабильно высоких потерях среди украинских вооруженных сил за последние полгода, указав, что ежемесячные потери составляют около 50 тысяч человек.

В январе потери достигли 51 960 человек, в декабре 2024 года — 48 470, а в ноябре — 60 805. Ведомство отметило, что темпы мобилизации не позволяют компенсировать потери, что приводит к сокращению численности ВСУ.

Уточнения

Алекса́ндр Станисла́вович Сы́рский — украинский военачальник, генерал (2024), герой Украины (2022). Командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины (2019—2024), главнокомандующий ВСУ с 8 февраля 2024 года.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Гладиолусы зацветут пышным ковром, если посадить их правильно
Садоводство, цветоводство
Гладиолусы зацветут пышным ковром, если посадить их правильно Аудио 
Подводное чудо? Как тоннель по дну Балтийского моря изменит дорожную карту Европы
Экономика и бизнес
Подводное чудо? Как тоннель по дну Балтийского моря изменит дорожную карту Европы Аудио 
Популярное
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая

Россия ограничила транзит ряда грузов из Китая в Европу. Тысячи контейнеров оказались под ограничениями, перевозчики узнали об изменениях поздно.

Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Зеленский в тупике: Киев теряет контроль над ситуацией — удивительные обстоятельства перешли границы Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Огромный живот останется в прошлом: вот как похудеть всего за месяц
Рыба, которая стоит копейки, но приносит огромную пользу здоровью
Ксения Собчак в Куршавеле высмеяла Ксению Бородину с женихом
Ксения Собчак в Куршавеле высмеяла Ксению Бородину с женихом
Последние материалы
Проиграет выборы: Лукашенко указал на дальнейшую судьбу Зеленского
Когда не знаешь, что подарить женщине с гардеробом, как у Мадонны: секреты, которые никто не раскрывает
Клещи атакуют собак даже в городе — как защитить питомца
Новый тренд укладок — волосы выглядят так, будто уложились сами
Ни электричества, ни водопровода: как село Бёхово стало одним из лучших в мире — вот в чём секрет
Как замариновать курицу за 15 минут: быстрые рецепты
Эти растения нельзя сажать рядом: лук и чеснок под угрозой
Украина в эпицентре торговли людьми: брошенные дети стали жертвами преступников
Душ без лишних брызг и плесени: что выбрать вместо пластиковых занавесок
Рыбья кость застряла в горле: вот что действительно поможет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.