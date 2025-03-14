Раковая опухоль ВСУ — на Украине разгромили главкома Сырского

1:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выразила резкую критику в адрес главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, назвав его "раково опухолью".

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ сырский

В своем Telegram-канале она утверждает, что Сырский, который изначально мог считаться "доброкачественным", со временем приобрел злокачественный характер, разрушая ВСУ.

Безуглая подчеркнула, что деятельность Сырского привела к множеству "метастазов", уничтожив многих перспективных людей как физически, так и профессионально. Она заявила, что главком представляет угрозу для структуры и эффективности украинской армии.

Политик также отметила, что Сырский ежедневно докладывает президенту Владимиру Зеленскому неправдивую информацию, что приводит к негативным последствиям для командиров и подразделений, чьи действия затем становятся предметом расследований.

В феврале издание Politico, ссылаясь на мнения украинских военных, сообщало, что при Сырском командиры были заменены на его сторонников, которые мало заботятся о жизни своих подчиненных. Эта практика вызывает обеспокоенность относительно безопасности и морального духа военнослужащих.

В конце января Министерство обороны России предоставило данные о стабильно высоких потерях среди украинских вооруженных сил за последние полгода, указав, что ежемесячные потери составляют около 50 тысяч человек.

В январе потери достигли 51 960 человек, в декабре 2024 года — 48 470, а в ноябре — 60 805. Ведомство отметило, что темпы мобилизации не позволяют компенсировать потери, что приводит к сокращению численности ВСУ.

Уточнения

Алекса́ндр Станисла́вович Сы́рский — украинский военачальник, генерал (2024), герой Украины (2022). Командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины (2019—2024), главнокомандующий ВСУ с 8 февраля 2024 года.

