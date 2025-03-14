Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Место для лагерей — Украина собиралась использовать территорию Белоруссии для содержания пленных
Mercedes и Китай: неожиданный союз, который изменит автопром
Грядка работает на износ: как не потерять всю клубнику из-за одного промаха
Эликсир молодости найден: этот вид спорта продлит жизнь лучше других
Уличные стоматологи и Coca-Cola вместо воды — тревел-блогер рассказал об особенностях жизни в Мексике
TSMC инвестирует 100 млрд долларов в США — Трамп считает это успехом своего плана
Один из самых читаемых французских романов в мире экранизируют: кто воплотит идею в жизнь
Loro Piana на грани переворота: новый директор — это не просто смена вывески
Больничный для миллионеров: сутки в стационаре Ростова стоят, как отдых в Турции

Гренландия против — остров готов постоять за свою независимость после слов Трампа

Силовые структуры » Военные новости

Лидеры гренландских партий, прошедших в парламент, выразили свое недовольство повторными заявлениями президента США Дональда Трампа о возможной аннексии острова.

Копенгаген, Дания
Фото: commons.wikimedia.org by Mstyslav Chernov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Копенгаген, Дания

Они также осудили попытки создать раскол между странами.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде объявил о созыве встречи партийных лидеров в ответ на последнее заявление Трампа о планах аннексировать остров. В совместном заявлении лидеры партий подчеркнули, что подобные высказывания неприемлемы, особенно в отношении друзей и союзников по НАТО.

Трамп ранее заявил, что считает необходимым присоединение Гренландии к США с точки зрения международной безопасности. Однако лидеры Гренландии решительно против такого развития событий. Они подчеркивают, что их страна должна сохранять свою независимость и суверенитет.

Недавно в Гренландии прошли парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может рассмотреть вопрос о проведении референдума о независимости от Дании. Этот вопрос стал особенно актуальным после заявлений Трампа о его желании присоединить остров к США. Однако ни одна политическая партия в Гренландии, равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Все политики выступают за строгую независимость и самоуправление.

Гренландия имеет особый статус внутри королевства Дании, получив автономию в 2009 году. Страна стремится сохранить свою уникальную идентичность и суверенитет, не желая находиться под контролем ни Дании, ни США.

Уточнения

Гренла́ндия — крупнейший на Земле остров. Расположен на северо-востоке Северной Америки, а потому, с точки зрения физической географии, относится к ней.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Дальше только вперед — подразделения ВС РФ вышли за госграницу в Сумскую область
Военные новости
Дальше только вперед — подразделения ВС РФ вышли за госграницу в Сумскую область Аудио 
Автохамы и их кара: как дворники превратились в новый способ уличного возмездия
Авто
Автохамы и их кара: как дворники превратились в новый способ уличного возмездия Аудио 
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Садоводство, цветоводство
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Популярное
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая

Россия ограничила транзит ряда грузов из Китая в Европу. Тысячи контейнеров оказались под ограничениями, перевозчики узнали об изменениях поздно.

Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Секретный рецепт авиапрорыва: как Ил-114 переписывает правила региональных перелётов — детали масштабного проекта Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Рыба, которая стоит копейки, но приносит огромную пользу здоровью
Огромный живот останется в прошлом: вот как похудеть всего за месяц
Ксения Собчак в Куршавеле высмеяла Ксению Бородину с женихом
Ксения Собчак в Куршавеле высмеяла Ксению Бородину с женихом
Последние материалы
Место для лагерей — Украина собиралась использовать территорию Белоруссии для содержания пленных
Mercedes и Китай: неожиданный союз, который изменит автопром
Грядка работает на износ: как не потерять всю клубнику из-за одного промаха
Эликсир молодости найден: этот вид спорта продлит жизнь лучше других
Уличные стоматологи и Coca-Cola вместо воды — тревел-блогер рассказал об особенностях жизни в Мексике
TSMC инвестирует 100 млрд долларов в США — Трамп считает это успехом своего плана
Один из самых читаемых французских романов в мире экранизируют: кто воплотит идею в жизнь
Loro Piana на грани переворота: новый директор — это не просто смена вывески
Больничный для миллионеров: сутки в стационаре Ростова стоят, как отдых в Турции
Как увеличить урожай картофеля: 3 лучших удобрения для крупных клубней
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.