Гренландия против — остров готов постоять за свою независимость после слов Трампа

Лидеры гренландских партий, прошедших в парламент, выразили свое недовольство повторными заявлениями президента США Дональда Трампа о возможной аннексии острова.

Фото: commons.wikimedia.org by Mstyslav Chernov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Копенгаген, Дания

Они также осудили попытки создать раскол между странами.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде объявил о созыве встречи партийных лидеров в ответ на последнее заявление Трампа о планах аннексировать остров. В совместном заявлении лидеры партий подчеркнули, что подобные высказывания неприемлемы, особенно в отношении друзей и союзников по НАТО.

Трамп ранее заявил, что считает необходимым присоединение Гренландии к США с точки зрения международной безопасности. Однако лидеры Гренландии решительно против такого развития событий. Они подчеркивают, что их страна должна сохранять свою независимость и суверенитет.

Недавно в Гренландии прошли парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может рассмотреть вопрос о проведении референдума о независимости от Дании. Этот вопрос стал особенно актуальным после заявлений Трампа о его желании присоединить остров к США. Однако ни одна политическая партия в Гренландии, равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Все политики выступают за строгую независимость и самоуправление.

Гренландия имеет особый статус внутри королевства Дании, получив автономию в 2009 году. Страна стремится сохранить свою уникальную идентичность и суверенитет, не желая находиться под контролем ни Дании, ни США.

Уточнения

Гренла́ндия — крупнейший на Земле остров. Расположен на северо-востоке Северной Америки, а потому, с точки зрения физической географии, относится к ней.

