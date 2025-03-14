Разочарование по-украински: Киев не принимает отказ НАТО

Ольга Стефанишина выразила удивление в связи с заявлением генерального секретаря НАТО Марка Рютте об отказе Украине в членстве в альянсе.

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По словам вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министра юстиции, такие заявления не звучали во время предыдущих встреч представителей сторон.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте согласился с тем, что президент США Дональд Трамп снял со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

Стефанишина отметила, что решения о членстве принимают все страны-участницы блока, и Украина никогда не станет буферной зоной или "колонией России".

В феврале 2019 года в конституцию Украины была добавлена формулировка о европейской и евроатлантической интеграции страны, включая цель получения полноправного членства в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

Однако Россия начала специальную военную операцию на Украине в феврале 2022 года, ссылаясь на необходимость защиты людей и обеспечение безопасности.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но столкнулась с циничным обманом, враньем, давлением и шантажом.

Несмотря на протесты Москвы, НАТО продолжает расширяться и приближаться к границам РФ. Украина, тем временем, стремится к членству в НАТО и ЕС, считая это важным шагом к обеспечению своей безопасности и суверенитета.

Уточнения

Марк Рю́тте — нидерландский политический и государственный деятель. Генеральный секретарь НАТО с 1 октября 2024 года.

