Трамп за столом переговоров: Запад будет умолять Путина пощадить ВСУ

1:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Эксперты считают, что администрация президента США Дональда Трампа может сыграть важную роль в решении ситуации с украинскими военными в Курской области.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ трамп

Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с РИА Новости предположил, что Трамп, получая оперативную информацию о ситуации на местах, может попытаться найти решение, которое позволит спасти человеческие жизни.

По мнению Кортунова, обращение Трампа к российскому руководству и руководству Украины не является простым пиар-ходом. Эксперт считает, что это было бы логично, если бы Трамп работал с украинским руководством, чтобы найти решение вопроса с украинскими военными в Курской области.

Ранее Трамп обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой пощадить полностью окруженные силы ВСУ.

Путин ознакомился с этим призывом и заявил, что для реализации призыва руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен. Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин гарантировал жизнь украинским военнослужащим.

Президент Путин также заявил, что украинские силы, которые вторглись в курское приграничье, находятся в полной изоляции и под полным огневым контролем.

Он подчеркнул, что ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм. Кроме того, Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

