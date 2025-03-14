Трамп за столом переговоров: Запад будет умолять Путина пощадить ВСУ

Эксперты считают, что администрация президента США Дональда Трампа может сыграть важную роль в решении ситуации с украинскими военными в Курской области.
Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с РИА Новости предположил, что Трамп, получая оперативную информацию о ситуации на местах, может попытаться найти решение, которое позволит спасти человеческие жизни.
По мнению Кортунова, обращение Трампа к российскому руководству и руководству Украины не является простым пиар-ходом. Эксперт считает, что это было бы логично, если бы Трамп работал с украинским руководством, чтобы найти решение вопроса с украинскими военными в Курской области.
Ранее Трамп обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой пощадить полностью окруженные силы ВСУ.
Путин ознакомился с этим призывом и заявил, что для реализации призыва руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен. Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин гарантировал жизнь украинским военнослужащим.
Президент Путин также заявил, что украинские силы, которые вторглись в курское приграничье, находятся в полной изоляции и под полным огневым контролем.
Он подчеркнул, что ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм. Кроме того, Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.
Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.
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