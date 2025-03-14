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Окруженной группировке ВСУ дали время до 6 утра сложить оружие и сдаться

Силовые структуры » Военные новости

В Курской области вечером 14 марта окружённой группировке Вооружённых сил Украины дали время до 6 утра сложить оружие и сдаться.

Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

Всем бойцам российской армии на линии боевого соприкосновения доведен порядок действия. При попытках сопротивления бандеровцы будут уничтожаться.

Ранее Владимир Путин положительно отреагировал на просьбу Трампа по поводу судьбы украинских военных, окружённых в Курской области.

"Наш президент гарантировал украинским военнослужащим жизнь и достойное обращение, если, конечно, Киев пойдёт на то, чтобы отдать приказ своим военнослужащим сложить оружие и сдаться в плен", — заявил помощник президента РФ Ушаков.

 

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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