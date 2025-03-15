Если до утра 17 марта остатки курского гарнизона ВСУ не сдадутся, их уничтожат

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В Курской области на 10 утра Вооружённые силы Украины не получали никакой команды от своего командования на выход, сдачу оружия и в плен.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ армия

Все из бандеровцев, кто сдаётся, выходят или сами, или по инициативе взводных командиров. Остальные, включая весьма немалый контингент западных советников и наёмников — будут ликвидированы.

Ультиматум по сложению оружия продлили до 6 утра понедельника 17 марта.

Предложение президента РФ Владимира Путина — сложить оружие боевикам, ещё действует, но время сокращается. Судя по всему, если до утра 17 марта остатки курского гарнизона не сдадутся, их уничтожат.

Путин сообщил, что ознакомился с призывом Трампа пощадить украинских военных