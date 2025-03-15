В Курской области на 10 утра Вооружённые силы Украины не получали никакой команды от своего командования на выход, сдачу оружия и в плен.
Все из бандеровцев, кто сдаётся, выходят или сами, или по инициативе взводных командиров. Остальные, включая весьма немалый контингент западных советников и наёмников — будут ликвидированы.
Ультиматум по сложению оружия продлили до 6 утра понедельника 17 марта.
Предложение президента РФ Владимира Путина — сложить оружие боевикам, ещё действует, но время сокращается. Судя по всему, если до утра 17 марта остатки курского гарнизона не сдадутся, их уничтожат.
Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?