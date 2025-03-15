Тот самый магазин "Пятёрочка" под Суджей перешёл под контроль армии России.
А между тем, пленных боевиков ВСУ могут отправить отмывать и ремонтировать изгаженные "Пятёрочки", восстанавливать разрушенные здания и дороги, разбирать завалы.
С такой инициативой выступили общественники из "Ветеранов России".
Предложено отправить неонацистов в Курскую область, выдать тряпки-лопаты, заставить ремонтировать дороги, убирать мусор и, разумеется, отмывать те самые "Пятёрочки", которые укропропагандисты использовали для роликов в первые дни авантюры.
Как утверждают авторы инициативы, это будет справедливым покаянием неонацистов перед российским народом — не на словах, а через тяжёлый труд и осознание последствий.
Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?