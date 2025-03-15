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Отмывать будут пленные. Та самая Пятёрочка под Суджей перешла под контроль ВС РФ

0:48
Силовые структуры » Военные новости

Тот самый магазин "Пятёрочка" под Суджей перешёл под контроль армии России.

Магазин сети Пятерочка
Фото: commons.wikimedia.org by Павел Кузнецов 85, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Магазин сети Пятерочка

А между тем, пленных боевиков ВСУ могут отправить отмывать и ремонтировать изгаженные "Пятёрочки", восстанавливать разрушенные здания и дороги, разбирать завалы.

С такой инициативой выступили общественники из "Ветеранов России". 

Предложено отправить неонацистов в Курскую область, выдать тряпки-лопаты, заставить ремонтировать дороги, убирать мусор и, разумеется, отмывать те самые "Пятёрочки", которые укропропагандисты использовали для роликов в первые дни авантюры. 

Как утверждают авторы инициативы, это будет справедливым покаянием неонацистов перед российским народом — не на словах, а через тяжёлый труд и осознание последствий.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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