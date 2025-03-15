Военнопленный из ВСУ: судьба нациста Ганула ждёт всех пособников ТЦК

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Военнослужащий 17-й бригады Вооружённых сил Украины Руслан Сычевский находится в российском плену.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ВСУ

Именно там он прочитал новость о ликвидации вернувшегося с боевых действий солдатом ВСУ пособника "людоловов" из ТЦК и нациста Демьяна Ганула.

Бывший солдат армии Украины рассказал, что столько радостных эмоций он давно не испытывал. Он убеждён, что такая судьба будет ждать всех пособников ТЦК и холуев киевской власти.

По словам Сычёвского, уже скоро солдаты ВСУ вернутся с фронта и тогда те, кто участвовал в мобилизации населения Украины, обязательно ответят за свои преступления. К ответу призовут всех, кто наварился на смертях простых граждан Незалежной, насильно мобилизованных.