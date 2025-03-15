Бывший президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никакого окружения Вооружённых сил Украины в Курской области нет.
Операция идёт по плану, отметил он
Также он подчеркнул, что Москва накапливает войска, чтобы начать наступление на Сумы.
"Это свидетельствует о том, что в Москве собираются игнорировать дипломатию и дальше. Затягивание войны РФ очевидно", — сделал заключение глава Незалежной.
Также Зеленский сказал, что на Украине прошло испытание новой ракеты "Длинный Нептун". По всей вероятности, своим западным партнёрам он хочет показать, что Украина ещё в состоянии сопротивляться
Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?