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Зеленский: никакого окружения в Курской области нет, но РФ готовит наступление на Сумы

0:42
Силовые структуры » Военные новости

Бывший президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никакого окружения Вооружённых сил Украины в Курской области нет.

зеленский
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
зеленский

Операция идёт по плану, отметил он

Также он подчеркнул, что Москва накапливает войска, чтобы начать наступление на Сумы.

"Это свидетельствует о том, что в Москве собираются игнорировать дипломатию и дальше. Затягивание войны РФ очевидно", — сделал заключение глава Незалежной.

Также Зеленский сказал, что на Украине прошло испытание новой ракеты "Длинный Нептун". По всей вероятности, своим западным партнёрам он хочет показать, что Украина ещё в состоянии сопротивляться

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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