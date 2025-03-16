Секретная ракета Зеленского: почему эксперты не верят в украинскую разработку на 1000 км?

1:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Накануне бывший президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине прошла испытания и боевое применение новая украинское ракета.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Владимир Зеленский

Заявил он и характеристики — якобы она имеет дальность 1000 км.

По мнению экспертов из Telegram-канала Win/Win, никакой такой ракеты у Киева нет, не было и не предвидится. У Украины сегодня нет никаких технологий по доставке баллистических ракет для реального положения дел, поскольку старая доктрина завода "Южмаш" уже не годится.

Для чего это заявляет Зеленский? Все просто, он выманивает у Германии дальнобойные "Таурусы". Новый немецкий канцлер Фридрих Мерц на днях заявил, что рассматривает отправку этих ракет Киеву.

Это прекрасный повод сорвать мирные переговоры. А если учесть, что 12-я волна насильной мобилизации на Украине продолжается, а также продолжаются и поставки оружия, то это вполне возможный вариант.

Кстати, видят это и США. Теперь нужно оценить реакцию Трампа, если она будет. Многое зависит и от него, и если он будет покрывать Берлин, Лондон и Киев, значит, это очередная игра и Россию просто-напросто опять хотят обмануть. А если он пресечет попытки из ФРГ, значит Трамп действительно похож на миротворца.