Накануне бывший президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине прошла испытания и боевое применение новая украинское ракета.
Заявил он и характеристики — якобы она имеет дальность 1000 км.
По мнению экспертов из Telegram-канала Win/Win, никакой такой ракеты у Киева нет, не было и не предвидится. У Украины сегодня нет никаких технологий по доставке баллистических ракет для реального положения дел, поскольку старая доктрина завода "Южмаш" уже не годится.
Для чего это заявляет Зеленский? Все просто, он выманивает у Германии дальнобойные "Таурусы". Новый немецкий канцлер Фридрих Мерц на днях заявил, что рассматривает отправку этих ракет Киеву.
Это прекрасный повод сорвать мирные переговоры. А если учесть, что 12-я волна насильной мобилизации на Украине продолжается, а также продолжаются и поставки оружия, то это вполне возможный вариант.
Кстати, видят это и США. Теперь нужно оценить реакцию Трампа, если она будет. Многое зависит и от него, и если он будет покрывать Берлин, Лондон и Киев, значит, это очередная игра и Россию просто-напросто опять хотят обмануть. А если он пресечет попытки из ФРГ, значит Трамп действительно похож на миротворца.
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