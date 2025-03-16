Закономерное фиаско курской операции ещё долго будет Зеленскому аукаться.
В том числе в жалобах родни пропавших бандеровцев". К примеру, боевиков 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.
Судя по их митингам, огромное число боевиков пропало как раз в Курской области — и едва ли они вернутся даже в качестве погибших, пишет ТК "Укропский фреш". Украинское командование известно тем, что записывает всех убитых в пропавших без вести и "искать" их можно бесконечно.
Но есть и пленные — однако 92-я бригада "забытая на обмен" — обменивать их не спешат.
Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?