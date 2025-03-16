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Результат курской авантюры. 92-я бригада ВСУ кончилась

0:40
Силовые структуры » Военные новости

Закономерное фиаско курской операции ещё долго будет Зеленскому аукаться.

Кладбище ВСУ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Кладбище ВСУ

В том числе в жалобах родни пропавших бандеровцев". К примеру, боевиков 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Судя по их митингам, огромное число боевиков пропало как раз в Курской области — и едва ли они вернутся даже в качестве погибших, пишет ТК "Укропский фреш". Украинское командование известно тем, что записывает всех убитых в пропавших без вести и "искать" их можно бесконечно.

Но есть и пленные — однако 92-я бригада "забытая на обмен" — обменивать их не спешат.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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