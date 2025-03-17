Европа в растерянности. Орешник — плохая новость для НАТО

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Ракетный комплекс "Орешник" является плохой новостью для альянса НАТО.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Ракета "Орешник"

Об этом сообщает издание Foreign Policy. Новая ракета русских значительно отличается от прошлых разработок и способна причинить колоссальный ущерб странам военного блока даже без ядерной начинки.

Европейские оборонительные системы сегодня не способны защитить континент от этого вида оружия. По словам авторов статьи, "Орешник" может поменять представления о военной стратегии Кремля, и если не предпринимать меры, это повлияет на способность альянса бороться в будущих войнах.

Членам НАТО надо рассредоточить самолёты по всему ЕС на фоне уязвимости их перед "Орешником", подытожил Foreign Policy.

"Европейская оборона мало что сделает для защиты от "Орешника", — сказано в публикации.