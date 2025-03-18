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В Курской области вся территория практически освобождена

0:39
Силовые структуры » Военные новости

В Курской области практически вся территория освобождена.

Бойцы армии РФ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Бойцы армии РФ

Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления армии России Апты Алаудинов.

Он подчеркнул, что российская группировка уничтожила большое количество личного состава Вооружённых сил Украины.

Группировка войск "Север" продолжает зачистку села Гоголевка, до которой добивает артиллерия и РСЗО противника с территории Сумщины. Идёт активная контрбатарейная борьба, русские операторы беспилотников уничтожают всю военную технику врага еще на украинской территории.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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