В Курской области практически вся территория освобождена.
Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления армии России Апты Алаудинов.
Он подчеркнул, что российская группировка уничтожила большое количество личного состава Вооружённых сил Украины.
Группировка войск "Север" продолжает зачистку села Гоголевка, до которой добивает артиллерия и РСЗО противника с территории Сумщины. Идёт активная контрбатарейная борьба, русские операторы беспилотников уничтожают всю военную технику врага еще на украинской территории.
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.