В Курской области вся территория практически освобождена

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В Курской области практически вся территория освобождена.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Бойцы армии РФ

Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления армии России Апты Алаудинов.

Он подчеркнул, что российская группировка уничтожила большое количество личного состава Вооружённых сил Украины.

Группировка войск "Север" продолжает зачистку села Гоголевка, до которой добивает артиллерия и РСЗО противника с территории Сумщины. Идёт активная контрбатарейная борьба, русские операторы беспилотников уничтожают всю военную технику врага еще на украинской территории.