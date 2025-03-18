The Economist: президент США Дональд Трамп терпеть не может Украину

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Американский президент Дональд Трамп "терпеть не может" Украину.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским

За неполные два месяца Киев превратился "из союзника в клиента, причём с преимущественно воображаемыми долгами", пишет The Economist со ссылкой на источник в правительстве Незалежной.

По словам автора, вторжение армии Украины в Курскую область продолжает вызывать полярность эмоций среди украинцев. Многие высшие офицеры с начала авантюры выступали против. Командир одного из элитных подразделений, которое вторгалось в Курское приграничье в августе 2024 года, подал в отставку до его начала. Остальных скептиков исключили из процесса принятия решений Сырским, но кто-то со временем поменял своё мнение.

Офицер разведки выразил подозрение, что лидер США приостановкой военной помощи специально способствовал отступлению украинской группировки из Курской области. Но собеседник назвал это совпадением.