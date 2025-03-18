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The Economist: президент США Дональд Трамп терпеть не может Украину

1:02
Силовые структуры » Военные новости

Американский президент Дональд Трамп "терпеть не может" Украину.

Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским

За неполные два месяца Киев превратился "из союзника в клиента, причём с преимущественно воображаемыми долгами", пишет The Economist со ссылкой на источник в правительстве Незалежной.

По словам автора, вторжение армии Украины в Курскую область продолжает вызывать полярность эмоций среди украинцев. Многие высшие офицеры с начала авантюры выступали против. Командир одного из элитных подразделений, которое вторгалось в Курское приграничье в августе 2024 года, подал в отставку до его начала. Остальных скептиков исключили из процесса принятия решений Сырским, но кто-то со временем поменял своё мнение.

Офицер разведки выразил подозрение, что лидер США приостановкой военной помощи специально способствовал отступлению украинской группировки из Курской области. Но собеседник назвал это совпадением.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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