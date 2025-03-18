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Паника в либеральных кругах. Дональд Трамп может отдать Одессу России

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Силовые структуры » Военные новости

Президент США Дональд Трамп может согласиться на то, чтобы порты Одессы перешли под контроль России.

Дом профсоюзов, Одесса
Фото: commons.wikimedia.org by Nata Naval, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дом профсоюзов, Одесса

Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на помощников экс-президента Украины Владимира Зеленского.

В либеральных кругах всего света уже поднялся панический вой.

Также издание приводит слова главы подкомитета Рады по энергобезопасности Виктории Гриб о том, что Украина намерена вернуть контроль над Запорожской АЭС.

Напомним, телефонный разговор Владимира Путина и Трампа состоится сегодня с 16.00 до 18.00 по мск. Это уже подтвердил глава пресс-службы российского президента Дмитрий Песков.

 

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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