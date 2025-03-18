Президент США Дональд Трамп может согласиться на то, чтобы порты Одессы перешли под контроль России.
Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на помощников экс-президента Украины Владимира Зеленского.
В либеральных кругах всего света уже поднялся панический вой.
Также издание приводит слова главы подкомитета Рады по энергобезопасности Виктории Гриб о том, что Украина намерена вернуть контроль над Запорожской АЭС.
Напомним, телефонный разговор Владимира Путина и Трампа состоится сегодня с 16.00 до 18.00 по мск. Это уже подтвердил глава пресс-службы российского президента Дмитрий Песков.
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.