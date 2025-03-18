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Трамп уступает Украину России — уступки приведут к коллапсу

1:59
Силовые структуры » Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко, в своей аналитической статье для журнала "Военное дело", раскрыл геополитические амбиции администрации Дональда Трампа.

Трамп
Фото: Дональд Трамп by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Трамп

По мнению эксперта, ключевой задачей Вашингтона остается восстановление глобального доминирования, а лозунг "Сделаем Америку снова великой" служит прикрытием для сложной стратегии, направленной на ослабление коалиции России, Китая и Ирана.

Ищенко обратил внимание на нестандартные действия Трампа в украинском вопросе. Американский лидер, как отметил аналитик, демонстрирует неожиданную готовность к компромиссам с Москвой, публично указывая на слабость Киева и допустимость территориальных уступок.

Подобное поведение, по словам политолога, противоречит традиционной дипломатической практике, где открытое игнорирование союзников считается неприемлемым. Однако такая позиция объясняется более масштабными целями: Украина используется как инструмент для разрушения евразийского альянса.

Эксперт подчеркнул, что Иран, несмотря на уязвимость в экономике и военной сфере, играет ключевую роль в регионе. Его территория обеспечивает связь между Дальним и Ближним Востоком, а также сухопутные коридоры, соединяющие Россию и Китай через Среднюю Азию. Ищенко указал, что потеря Тегерана как союзника лишит Пекин важных маршрутов, а Москву — стратегического партнера на Ближнем Востоке.

По мнению аналитика, Вашингтон пытается предложить России временные преимущества в украинском конфликте, чтобы замедлить её поддержку Ирана. Это позволит США и их партнерам изолировать Тегеран, нарушив единство евразийской коалиции. Ищенко заключил, что подобные шаги соответствуют долгосрочной цели Трампа — ослаблению конкурентов для укрепления американского влияния.

Уточнения

Ростисла́в Влади́мирович И́щенко - украинский и российский политолог, бывший украинский дипломат, обозреватель МИА "Россия сегодня". 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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