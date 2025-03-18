ВС РФ меняют современную войну — операция Труба произвела фурор

1:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

После публикации деталей операции "Поток" журналисты обратились к военным аналитикам, чтобы оценить её значимость. Издание argumenti. ru публикует материал на эту тему.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru Бойцы армии РФ

Специалисты единогласно отметили, что называть эту операцию уникальной — вполне оправданно.

По их словам, речь идёт о тщательно спланированных и мастерски исполненных действиях, что подтверждается активной реакцией западных СМИ. Ряд обозревателей из Европы и США даже предположили, что Россия может применять аналогичные тактики в будущих конфликтах.

Как пояснили эксперты, использование подземных коммуникаций в военных целях — давно известный приём. Например, армии США и Израиля неоднократно применяли его в современных конфликтах.

Однако масштаб "Потока" стал беспрецедентным: российские подразделения преодолели рекордные расстояния крупными группами, продемонстрировав не только смелость, но и высокий уровень подготовки. Это особенно впечатляет на фоне того, что в ВС РФ такие задачи выполняли добровольцы, тогда как в США для подобных операций существуют специализированные подразделения.

Аналитики прогнозируют, что опыт "Потока" заставит другие страны пересмотреть своё отношение к подземной тактике. Они уверены: Россия продолжит развивать это направление, что усилит гонку военных технологий в мире.

Уточнения

Операция по выходу российских военнослужащих по газовой трубе в тыл украинских военных прошла 8 марта 2025 года во время операции РФ по освобождению территории Курской области, ранее занятой ВСУ. Операция получила название "Поток" (в некоторых источниках используется название "Труба").

