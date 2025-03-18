Отряд украинских женщин-штурмовиков был уничтожен под Красноармейском.
Как сообщает ТАСС, группа была из 425-го отдельного штурмового полка "Скала".
"Под Красноармейском накрыли группу штурмовиков ВСУ. К удивлению, это оказалась группа женщин. Всего порядка 10 человек уничтожено", — отмечают силовики.
Раньше сообщалось, что украинские женщины-военные участвовали в убийствах мирного населения в Новотроицком в ДНР. Об этом рассказывают беженцы из региона.
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.