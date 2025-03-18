Армия РФ уничтожила группу женщин-штурмовиков ВСУ под Красноармейском

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Отряд украинских женщин-штурмовиков был уничтожен под Красноармейском.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Украинские военные

Как сообщает ТАСС, группа была из 425-го отдельного штурмового полка "Скала".

"Под Красноармейском накрыли группу штурмовиков ВСУ. К удивлению, это оказалась группа женщин. Всего порядка 10 человек уничтожено", — отмечают силовики.

Раньше сообщалось, что украинские женщины-военные участвовали в убийствах мирного населения в Новотроицком в ДНР. Об этом рассказывают беженцы из региона.