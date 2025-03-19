Украинские солдаты остаются в Курской области и будут там находиться, пока эта операция мне нужна.
Об этом заявил бывший украинский президент Владимир Зеленский.
По всей вероятности, он живёт в параллельной реальности, где украинские войска не бежали из Курского приграничья, бросая военную одежду и переодеваясь в гражданскую.
Также Зеленский сказал, что "Украина — не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина". Очевидно, что результаты телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа не очень понравились Киеву. Ранее профессор Эксетерского университета и Королевского колледжа Лондона заявил, что Украина "не за столом переговоров, а в меню".
"Есть старая дипломатическая поговорка, когда дело касается больших переговоров: "Если вы не за столом, то вы в меню". И поверьте мне, Украина в меню", — сказал он в комментарии Sky News.
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