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Киев заявил, что ВСУ останутся в Курской области сколько захотят

Силовые структуры » Военные новости

Украинские солдаты остаются в Курской области и будут там находиться, пока эта операция мне нужна.

Владимир Зеленский во время встречи с общественными активистами
Фото: website President of Ukraine by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский во время встречи с общественными активистами

Об этом заявил бывший украинский президент Владимир Зеленский.

По всей вероятности, он живёт в параллельной реальности, где украинские войска не бежали из Курского приграничья, бросая военную одежду и переодеваясь в гражданскую.

Также Зеленский сказал, что "Украина — не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина". Очевидно, что результаты телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа не очень понравились Киеву. Ранее профессор Эксетерского университета и Королевского колледжа Лондона заявил, что Украина "не за столом переговоров, а в меню".

"Есть старая дипломатическая поговорка, когда дело касается больших переговоров: "Если вы не за столом, то вы в меню". И поверьте мне, Украина в меню", — сказал он в комментарии Sky News.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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