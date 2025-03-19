Бизнес на войне: Германия готова растоптать Украину ради денег

2:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Глава министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что условия, выдвинутые Москвой для мирного урегулирования украинского кризиса, являются неприемлемыми.

Фото: wikimedia.org by Олаф Косинский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Борис Писториус

По его словам, прекращение огня не должно восприниматься как окончательное решение конфликта. Для достижения мира необходимы гарантии безопасности, которые пока остаются недостижимыми.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что ключевым условием для мирного разрешения ситуации на Украине является полный отказ от иностранной военной помощи и передачи разведывательных данных Киеву. Однако представители Германии считают, что такие требования направлены на ограничение возможностей Украины защищаться в случае нового нападения во время перемирия.

Германия активно участвует в поддержке украинской армии, занимая второе место среди стран-поставщиков вооружений после США.

С начала конфликта Берлин предоставил Киеву около 44 миллиардов евро. Одним из крупнейших производителей военной техники в Европе остается концерн Rheinmetall, который в 2024 финансовом году значительно увеличил объем продаж благодаря поставкам танков, систем противовоздушной обороны и боеприпасов на Украину.

С российской стороны, поставки оружия западными странами рассматриваются как препятствие для мирных переговоров. В Москве уверены, что любые грузы с вооружением для Украины могут стать законной целью для ответных действий.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также отметил, что участие стран НАТО в подготовке украинских военных на территории Европы свидетельствует о прямом вовлечении альянса в конфликт.

В Кремле считают, что дальнейшие поставки оружия со стороны западных государств лишь усугубят ситуацию и сделают переговоры невозможными. Между тем, немецкие власти продолжают настаивать на необходимости поддержки Киева, чтобы сохранить баланс сил в регионе.

Уточнения

Бо́рис Лю́двиг Писто́риус — немецкий политик, член Социал-демократической партии Германии, назначенный министром обороны 19 января 2023 года.

