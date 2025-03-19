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Бизнес на войне: Германия готова растоптать Украину ради денег

2:10
Силовые структуры » Военные новости

Глава министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что условия, выдвинутые Москвой для мирного урегулирования украинского кризиса, являются неприемлемыми.

Борис Писториус
Фото: wikimedia.org by Олаф Косинский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Борис Писториус

По его словам, прекращение огня не должно восприниматься как окончательное решение конфликта. Для достижения мира необходимы гарантии безопасности, которые пока остаются недостижимыми.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что ключевым условием для мирного разрешения ситуации на Украине является полный отказ от иностранной военной помощи и передачи разведывательных данных Киеву. Однако представители Германии считают, что такие требования направлены на ограничение возможностей Украины защищаться в случае нового нападения во время перемирия.

Германия активно участвует в поддержке украинской армии, занимая второе место среди стран-поставщиков вооружений после США.

С начала конфликта Берлин предоставил Киеву около 44 миллиардов евро. Одним из крупнейших производителей военной техники в Европе остается концерн Rheinmetall, который в 2024 финансовом году значительно увеличил объем продаж благодаря поставкам танков, систем противовоздушной обороны и боеприпасов на Украину.

С российской стороны, поставки оружия западными странами рассматриваются как препятствие для мирных переговоров. В Москве уверены, что любые грузы с вооружением для Украины могут стать законной целью для ответных действий.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также отметил, что участие стран НАТО в подготовке украинских военных на территории Европы свидетельствует о прямом вовлечении альянса в конфликт.

В Кремле считают, что дальнейшие поставки оружия со стороны западных государств лишь усугубят ситуацию и сделают переговоры невозможными. Между тем, немецкие власти продолжают настаивать на необходимости поддержки Киева, чтобы сохранить баланс сил в регионе.

Уточнения

Бо́рис Лю́двиг Писто́риус — немецкий политик, член Социал-демократической партии Германии, назначенный министром обороны 19 января 2023 года. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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