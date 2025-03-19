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Надежды не оправдались — Украина никогда не вступит в НАТО

1:53
Силовые структуры » Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал недавние заявления украинской стороны о том, что страна продолжает стремиться вступить в НАТО.

НАТО
Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах
НАТО

В беседе с изданием "Военное дело" он подчеркнул, что аргумент о невозможности лишения этого права из-за записи в конституции выглядит абсурдным. Эксперт отметил, что законы одной страны не могут распространяться на другие государства.

Однако Украина почему-то полагает, будто положения своей конституции обязывают международное сообщество действовать согласно им.

Ищенко подчеркнул, что Киев пытается использовать свою внутреннюю правовую базу как инструмент давления. При этом он напомнил, что ранее в главном законе Украины было четко указано, что страна является нейтральной. Только спустя некоторое время в документ внесли изменения, связанные со стремлением вступить в НАТО.

Аналитик иронично заметил, что завтра можно записать в конституции что угодно — например, о желании переселиться под землю или отправиться на Луну. Но это не сделает такие цели достижимыми.

Специалист также обратил внимание, что позиция Североатлантического альянса остается неизменной уже на протяжении 30 лет. Представители НАТО неоднократно заявляли, что вступление Украины возможно только теоретически, но в обозримом будущем этого не произойдет. Даже если Киев активно декларирует свои намерения, они остаются лишь декларациями без реальной перспективы воплощения.

Эксперт сделал вывод, что попытки Украины использовать собственную конституцию в качестве универсального аргумента являются ошибочными. Реальные решения принимаются исходя из интересов других государств и организаций, а не из внутренних документов.

Уточнения

Ростисла́в Влади́мирович И́щенко — украинский и российский политолог, бывший украинский дипломат, обозреватель МИА "Россия сегодня". Некоторыми изданиями называется экспертом по "украинскому вопросу".

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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