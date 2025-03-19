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Зеленский обвинил Владимира Путина в продолжении атак на украинскую инфраструктуру

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Силовые структуры » Военные новости

Бывший президент Украины Владимир Зеленский после визита в Финляндию сообщил, что его министры подписывают документ о "начале Коалиции укрытий гражданской защиты".

Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский

Тут же он обвинил Россию об ударах по Украине.

"Пока Путин продолжает бить по нашей инфраструктуре, должны делать всё для защиты наших людей. И мы благодарны Финляндии за эту инициативу", — сказал Зеленский.

Про удары по энергообъектам в Краснодарском крае и про то, что после приказа РФ сбила свои БПЛА, запущенные по украинским целям, он умолчал.

Лидер Незалежной, упорно игнорирующий дипломатию, просил военную помощь и инвестиции в промышленность.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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