Бывший президент Украины Владимир Зеленский после визита в Финляндию сообщил, что его министры подписывают документ о "начале Коалиции укрытий гражданской защиты".
Тут же он обвинил Россию об ударах по Украине.
"Пока Путин продолжает бить по нашей инфраструктуре, должны делать всё для защиты наших людей. И мы благодарны Финляндии за эту инициативу", — сказал Зеленский.
Про удары по энергообъектам в Краснодарском крае и про то, что после приказа РФ сбила свои БПЛА, запущенные по украинским целям, он умолчал.
Лидер Незалежной, упорно игнорирующий дипломатию, просил военную помощь и инвестиции в промышленность.
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