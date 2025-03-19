Зеленский обвинил Владимира Путина в продолжении атак на украинскую инфраструктуру

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Бывший президент Украины Владимир Зеленский после визита в Финляндию сообщил, что его министры подписывают документ о "начале Коалиции укрытий гражданской защиты".

Фото: commons.wikimedia.org by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский

Тут же он обвинил Россию об ударах по Украине.

"Пока Путин продолжает бить по нашей инфраструктуре, должны делать всё для защиты наших людей. И мы благодарны Финляндии за эту инициативу", — сказал Зеленский.

Про удары по энергообъектам в Краснодарском крае и про то, что после приказа РФ сбила свои БПЛА, запущенные по украинским целям, он умолчал.

Лидер Незалежной, упорно игнорирующий дипломатию, просил военную помощь и инвестиции в промышленность.