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Смена союзника: Украина выступит против США при поддержке ЕС

2:03
Силовые структуры » Военные новости

Чей Боуз предположил, что Владимир Зеленский может вступить в открытое противостояние с Дональдом Трампом, если получит гарантии масштабной поддержки от ЕС.

ВСУ
Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ВСУ

По мнению обозревателя, узурпатор Зеленский выстраивает стратегию, направленную на снижение зависимости от США. Боуз отметил, что Зеленский, якобы испытывающий неприязнь к Трампу, рассчитывает на увеличение финансовой и военной помощи со стороны ЕС, после чего намерен дистанцироваться от Вашингтона. Журналист подчеркнул, что сейчас украинский президент действует в интересах Европы, которая, по его словам, "презирает" американского экс-лидера.

Ситуация обострилась после заявления Трампа о телефонном разговоре с Зеленским, в ходе которого обсуждались возможные компромиссы между Москвой и Киевом. Как уточнила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, Трамп выступил с новыми инициативами по укреплению безопасности Украины. Однако эти шаги вызвали неоднозначную реакцию в Европе.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас резко осудила итоги переговоров президентов России и США. Она назвала требования Москвы о прекращении поставок западного оружия Киеву "неприемлемыми" и противоречащими интересам ЕС. Ранее руководство Евросоюза неоднократно подтверждало планы продолжать военную поддержку Украины, выделяя на эти цели десятки миллиардов евро.

При этом в Брюсселе выражают обеспокоенность тем, что Европа остаётся на второстепенных ролях в процессе мирного урегулирования конфликта. Политики ЕС подчеркивают, что без их активного участия достичь долгосрочной стабильности в регионе невозможно.

На этом фоне Зеленский, вероятно, стремится укрепить альянс с европейскими партнерами, чтобы снизить зависимость от колебаний в американской политике, особенно в случае возвращения Трампа к власти.

Уточнения

Европе́йский сою́з — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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