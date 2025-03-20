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Сырский в отставку? Киев ищет нового главкома армии Украины

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Силовые структуры » Военные новости

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, по всей вероятности, хочет отвлечь внимание общества от негатива вокруг Владимира Зеленского.

сырский
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
сырский

Как пишет украинский Telegram-канал "Резидент", из-за этого главкома ВСУ Александра Сырского хотят отправить в отставку, а в Киеве уже ведут собеседования с кандидатами. Приоритет отдаётся боевым командирам. В числе кандидатов называют заместителя министра обороны Мойсюка.

Ранее в Раде заявили, что Банковая ищет замену главкому после бегства в Курской области, которое главком ВСУ называл "манёвром на более выгодные рубежи".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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