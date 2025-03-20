Сырский в отставку? Киев ищет нового главкома армии Украины

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, по всей вероятности, хочет отвлечь внимание общества от негатива вокруг Владимира Зеленского.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ сырский

Как пишет украинский Telegram-канал "Резидент", из-за этого главкома ВСУ Александра Сырского хотят отправить в отставку, а в Киеве уже ведут собеседования с кандидатами. Приоритет отдаётся боевым командирам. В числе кандидатов называют заместителя министра обороны Мойсюка.

Ранее в Раде заявили, что Банковая ищет замену главкому после бегства в Курской области, которое главком ВСУ называл "манёвром на более выгодные рубежи".