Собрались в стаю и спикировали. В Одессе дроны уничтожили склады и военные предприятия

Ночью нанесён массированный удар дронами "Герань" по Одессе.
Как сообщает украинский "Центр противодействия дезинформации", российских беспилотников так много, что они перегружают комплексы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
В местных пабликах писали о "самой массированной атаке" дронов РФ на Одессу за все годы конфликта.
Сообщается, что БПЛА сбились в стаю над Чёрным морем, потом вышли на высоту 2 километра, на которой их тяжело сбить стрелковым оружием и спикировали на военные предприятия.
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