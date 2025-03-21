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Собрались в стаю и спикировали. В Одессе дроны уничтожили склады и военные предприятия

Силовые структуры » Военные новости

Ночью нанесён массированный удар дронами "Герань" по Одессе.

Взрыв и пожар
Фото: kaareif.livejournal.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Взрыв и пожар

Как сообщает украинский "Центр противодействия дезинформации", российских беспилотников так много, что они перегружают комплексы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В местных пабликах писали о "самой массированной атаке" дронов РФ на Одессу за все годы конфликта.

Сообщается, что БПЛА сбились в стаю над Чёрным морем, потом вышли на высоту 2 километра, на которой их тяжело сбить стрелковым оружием и спикировали на военные предприятия.

Огромные взрывы и пожары: Одесса под массированной атакой, нанесено до 15 ударов
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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