Британия грозит испепелить 40 российских городов баллистическими ракетами Trident II

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Накануне британский премьер Кир Стармер заявил, что в миротворческую миссию на Украине войдут и наземные войска, и флот, и авиация.

Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лондон

После этого заявления в британской прессе всплыл экс-контр-адмирал флота Великобритании Крис Пэрри. Он сказал, что у Королевского флота есть подлодки с баллистическими ракетами Trident II и указал, куда "ракеты нацелены".

Одна субмарина Trident способна быстро испепелить 40 городов России, заявил Пэрри. По его словам, это "должно заставить любого бояться".

Носителями Trident II являются подводные лодки типа Vanguard. Всего у Великобритании 4 таких судна, каждая из которых несёт по 16 ракет.