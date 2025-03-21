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Судьба Одессы предрешена — кому достанется легендарный порт

Силовые структуры » Военные новости

Политолог Дмитрий Евстафьев, преподаватель Высшей школы экономики, высказал собственное мнение о будущем Одессы. Свое мнение он высказал в интервью изданию "Военное дело".

Одесса
Фото: wikimedia.org by SegeKot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Одесса

По его словам, ключевым вопросом остается позиция России в отношении выполнения целей специальной военной операции, включая демилитаризацию, нейтрализацию нацистских элементов, установление нейтрального статуса Украины и признание итогов референдумов в отдельных регионах. Однако, как подчеркнул эксперт, в Одессе подобные референдумы не проводились.

Однако, как отметил Евстафьев, инициатива США по обеспечению безопасности судоходства в Черноморском регионе указывает на необходимость демилитаризации порта.

"Одесса должна стать полностью нейтральной зоной, где отсутствуют военные объекты всех сторон. Экономическая активность в порту должна быть прозрачной, без теневых схем по транспортировке зерна, оружия или удобрений", — объяснил политолог.

Эксперт предположил, что в перспективе Одесса может стать площадкой для международного партнерства под контролем государств, заинтересованных в стабильности на территории бывшей Украинской ССР.

Участниками этого сотрудничества могут стать не только Россия, но и США, Беларусь, Китай, КНДР и Венгрия. При этом Евстафьев обратил внимание, что полная суверенность некоторых регионов может быть ограничена в пользу международной опеки.

Уточнения

Оде́сса — город на юге Украины в Северном Причерноморье, административный центр Одесской области и Одесского района. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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