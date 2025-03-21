После удара по газоизмерительной станции "Суджа" Киев отреагировал на инцидент
На Украине отметили, что "русские сами себя обстреляли", пишет военный корреспондент Юрий Котенок.
По словам военкора, это всё, что нужно знать о договорённостях с Киевом. И неважно, какие это договорённости, прямые или опосредованные через США, Китай или ещё кого бы то ни было.
Результат всегда будет одним — это всё будет работать только в одну сторону, увы, не в нашу.
Однако в полной мере это проявится, когда миротворческий контингент зайдёт на Украину. Вот тогда украинские националисты развернутся по полной.
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