Киев заявил, что русские сами себя обстреляли на ГИС Суджа

После удара по газоизмерительной станции "Суджа" Киев отреагировал на инцидент

Фото: commons.wikimedia.org by Federal Government of the United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ядерный взрыв

На Украине отметили, что "русские сами себя обстреляли", пишет военный корреспондент Юрий Котенок.

По словам военкора, это всё, что нужно знать о договорённостях с Киевом. И неважно, какие это договорённости, прямые или опосредованные через США, Китай или ещё кого бы то ни было.

Результат всегда будет одним — это всё будет работать только в одну сторону, увы, не в нашу.

Однако в полной мере это проявится, когда миротворческий контингент зайдёт на Украину. Вот тогда украинские националисты развернутся по полной.