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Фото: commons.wikimedia.org by Federal Government of the United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ядерный взрыв

На Украине отметили, что "русские сами себя обстреляли", пишет военный корреспондент Юрий Котенок.

По словам военкора, это всё, что нужно знать о договорённостях с Киевом. И неважно, какие это договорённости, прямые или опосредованные через США, Китай или ещё кого бы то ни было.
Результат всегда будет одним — это всё будет работать только в одну сторону, увы, не в нашу.

Однако в полной мере это проявится, когда миротворческий контингент зайдёт на Украину. Вот тогда украинские националисты развернутся по полной.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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