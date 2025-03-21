Потери вторгшихся в Белгородскую область боевиков ВСУ выросли до трёхсот человек.
Российские воины успешно отгоняют врага к госгранице, неонацисты оставляют позиции, безуспешно пытаясь закрепиться в серой зоне. Армия РФ тормознула продвижение противника в посадках южнее села Демидовка. После потери техники армия Украины начала скидывать десантников ближе к границе. Им мешают БПЛА.
По информации, ВСУ оттягивают силы в село Марьино (Сумская область). В это же время оттуда подъезжает новый резерв. Противник не смог занять ни одного населённика из приграничья.
На 4-й день наступления ВСУ всё ещё находятся в окрестностях Краснояружского района. Добиться заметного успеха им не удаётся.
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