Новые кладбища. Потери вторгшихся в Белгородскую область ВСУ растут

Потери вторгшихся в Белгородскую область боевиков ВСУ выросли до трёхсот человек.

Фото: function.mil.ru by Пресс-служба Западного военного округа, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ СВО

Российские воины успешно отгоняют врага к госгранице, неонацисты оставляют позиции, безуспешно пытаясь закрепиться в серой зоне. Армия РФ тормознула продвижение противника в посадках южнее села Демидовка. После потери техники армия Украины начала скидывать десантников ближе к границе. Им мешают БПЛА.

По информации, ВСУ оттягивают силы в село Марьино (Сумская область). В это же время оттуда подъезжает новый резерв. Противник не смог занять ни одного населённика из приграничья.

На 4-й день наступления ВСУ всё ещё находятся в окрестностях Краснояружского района. Добиться заметного успеха им не удаётся.