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Новые кладбища. Потери вторгшихся в Белгородскую область ВСУ растут

Силовые структуры » Военные новости

Потери вторгшихся в Белгородскую область боевиков ВСУ выросли до трёхсот человек.

СВО
Фото: function.mil.ru by Пресс-служба Западного военного округа, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
СВО

Российские воины успешно отгоняют врага к госгранице, неонацисты оставляют позиции, безуспешно пытаясь закрепиться в серой зоне. Армия РФ тормознула продвижение противника в посадках южнее села Демидовка. После потери техники армия Украины начала скидывать десантников ближе к границе. Им мешают БПЛА.

По информации, ВСУ оттягивают силы в село Марьино (Сумская область). В это же время оттуда подъезжает новый резерв. Противник не смог занять ни одного населённика из приграничья.

На 4-й день наступления ВСУ всё ещё находятся в окрестностях Краснояружского района. Добиться заметного успеха им не удаётся.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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