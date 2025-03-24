Ждуны в подвалах и дроны на оптоволокне: с чем сталкиваются связисты Ахмата в Судже

Связисты отряда Тимсо спецназа "Ахмат" работают в условиях постоянных обстрелов, используя РЭБ и рискуя жизнью, чтобы сохранить устойчивую связь на линии фронта в Судже. Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова поговорила с бойцами отряда.

В районе освобождённой Суджи Курской области работает отряд Тимсо спецназа "Ахмат". Бойцы не только обслуживают станции и меняют аккумуляторы, но и активно используют РЭБ-комплексы для подавления вражеских дронов. Один из бойцов с позывным "Чудо" объяснил, что прибор, похожий на "сковородку", успешно "сажает птичек", вражеские беспилотники, если позволяет частота.

"У нас в роду первенцев всегда называют Николаями. А ещё я верующий человек, мой позывной связан с именем Николая Чудотворца. Так и появилось "Чудо", — говорит связист.

Бойцы рассказывают и о чудесах. Однажды перевернувшаяся машина с техникой чудом осталась цела — по их словам, не без помощи монахини Мисаилы, курской молитвенницы. Позже этот же автомобиль пережил попадание камикадзе-дрона и продолжает служить.

Связисты в Судже работают в боевых условиях, сталкиваются с трофеями, дронами на оптоволокне и даже находят в подвалах "ждунов" — прятавшихся боевиков. Как отмечают бойцы, несмотря на постоянные обстрелы и "птичек" в небе, связь — это то, без чего невозможна никакая военная операция.