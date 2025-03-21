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Свои бросили, а русские пришли на помощь: бойцы ВС РФ спасают раненых украинцев под Курском

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Силовые структуры » Военные новости

22 тяжелораненых украинских солдата 19 марта вернулись на родину. Об их освобождении во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщил российский президент Владимир Путин.

ВСУ
Фото: president.gov.ua is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
ВСУ

Украинцев отправили домой в качестве жеста доброй воли, помимо обмена по формуле 175 на 175. Долечиваться они уже будут на Украине.

Однако спасли от смерти их в России, многие из солдат ВСУ действительно были в шаге от смерти.

В госпитале в Курске ранее лежали чуть больше 30 раненых военнопленных. У них были отдельные палаты под охраной, двухъярусные кровати, нарды, шахматы и книжки на русском языке, сообщает KP. RU.

Многим из украинских "пациентов" русские врачи спасли жизнь, хотя на Украине убеждали: "в плену шансов нет".

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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