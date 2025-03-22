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Поставка военной помощи Украине из США официально возобновилась

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Силовые структуры » Военные новости

С момента заявления администрации США, что Вашингтон возобновит военные поставки Киеву, прошло больше недели.

Помощь в области безопасности, которую США предоставляют Украине
Фото: defense.gov by U.S. Department of Defense, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Помощь в области безопасности, которую США предоставляют Украине

До вчерашнего дня никаких фактов, подтверждающих это, не было. Кто-то утверждал, что полёты опять отмечаются на польский Жешув, но пока не было ни одного авиарейса С-17/С-5. Были рейсы из ФРГ и Британии, но не из Штатов.

Но вчера в первый раз сразу два самолёта B-747 перелетели в Польшу из Соединённых Штатов. Теперь можно официально говорить, что снова заработало воздушное сообщение, и, помимо бортов Boing, скоро полетят и военные тяжёлые грузовики.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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