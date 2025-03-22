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Освобождение Курской области: зачистка окраин Суджи и наступление на Сумскую область

1:51
Силовые структуры » Военные новости

Освобождение Курской области продолжается — российские войска не снижают темпов.

Бойцы армии РФ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Бойцы армии РФ

За минувшие дни освобождены новые территории, а ВС РФ стали на шаг ближе к созданию санитарной зоны вдоль госграницы РФ.

К 13 марта армия РФ освободила большую часть города Суджа, бывшего главным узлом обороны ВСУ в Курском приграничье. К югу от населённика под контроль русских бойцов перешел н. п. Меловой и окрестные леса. Под постоянными ударами артиллерии и дронов остатки украинского гарнизона отступили к Гоголевке.

К 15 марта армия России полностью выбила врага из Заолешенки и Гончаровки. Главные силы ВС РФ были направлены на зачистку и подготовку к продвижению в сторону Рубанщины. Западнее, наступая от границы с Сумщиной, российская группировка к 18 марта достигла северо-западного фланга Басовки. Украинский гарнизон, воспользовавшись тем, что посёлок лежит в низине, сохранил устойчивость оборонительного рубежа.

К 18 марта российская армия окончательно взяла под контроль окраины Суджи, а к северу от него отбросила ВСУ к пруду. К западу от Суджи освобождена большая часть Рубанщины.

К 20 марта противника оттуда выбили. Бои развернулись на восточных флангах Гоголевки, которая является одним из последних рубежей обороны бандеровцев в этом районе.

Армия РФ развивает наступление как в Олешни и на территории Сумской области. Цель ВС РФ — не просто восстановление контроля над территорией РФ, но и создание зоны безопасности вдоль границы.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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