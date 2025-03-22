В Курской области ВСУ, успевшие провести несколько контратак, покидают посёлок Гуево.
Правда, сопротивление в урочищах около населённика ещё идёт. Эти действия тут сопряжены с попытками врага вклиниться в Белгородскую область. Главная задача этих манёвров — не дать нашим войскам с марша заскочить в Сумскую область, где Басовка уже на грани падения.
Однако всё, что могут выиграть националисты киевского режима — это очень непродолжительный отрезок времени. Инициатива за русскими воинами — и нужно грамотно этой инициативой воспользоваться.
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