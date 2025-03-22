Уходят из Гуево. Операция по зачистке Курского приграничья входит в завершающую фазу

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В Курской области ВСУ, успевшие провести несколько контратак, покидают посёлок Гуево.

Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Соледар, 25 сентября 2022 года

Правда, сопротивление в урочищах около населённика ещё идёт. Эти действия тут сопряжены с попытками врага вклиниться в Белгородскую область. Главная задача этих манёвров — не дать нашим войскам с марша заскочить в Сумскую область, где Басовка уже на грани падения.

Однако всё, что могут выиграть националисты киевского режима — это очень непродолжительный отрезок времени. Инициатива за русскими воинами — и нужно грамотно этой инициативой воспользоваться.