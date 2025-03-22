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Соледар, 25 сентября 2022 года
Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Соледар, 25 сентября 2022 года

Правда, сопротивление в урочищах около населённика ещё идёт. Эти действия тут сопряжены с попытками врага вклиниться в Белгородскую область. Главная задача этих манёвров — не дать нашим войскам с марша заскочить в Сумскую область, где Басовка уже на грани падения.

Однако всё, что могут выиграть националисты киевского режима — это очень непродолжительный отрезок времени. Инициатива за русскими воинами — и нужно грамотно этой инициативой воспользоваться.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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